В новом КоАП будет возможна замена штрафа предупреждением

https://static.news.ru/photo/b0f46a14-8bea-11eb-8aae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет предусмотрена в ряде случаев замена наказания в виде штрафа на предупреждение. Об этом рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что в новом кодексе размеры штрафов увеличены не будут. Кроме того, появится норма, предусматривающая наказание за нарушение тишины по ночам.

По словам Рукавишниковой, проект кодекса практически готов. Она предположила, что он может быть опубликован для первичного общественного обсуждения уже в апреле, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в КоАП появится новый штраф — за влияние на результаты спортивных соревнований. Размеры взыскания для граждан будут составлять от 50 до 70 тысяч рублей. Должностные лица за указанное нарушение будут штрафоваться на 100–150 тысяч рублей, предприниматели без образования юрлица — на 150–200 тысяч, а взыскания с компаний составят от 500 тысяч до 1 млн рублей. Инициатива включения новой нормы в КоАП принадлежит Минспорту.