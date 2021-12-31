В новогоднюю ночь в аэропортах Москвы отменили более 120 рейсов

В новогоднюю ночь в столичных аэропортах отменили более 120 рейсов из-за малой загрузки бортов. При этом большая часть отменённых рейсов пришлась на авиагавань Шереметьево. Об этом пишет «Подъём».

Пассажиры по нескольку часов находятся в зоне ожидания вылета. Тем не менее рейсы отменяются и люди не могут добраться до пункта назначения. Так, в Шереметьево отменили 115 вылетов в ночь с 31 декабря на 1 января. Уже в первый день нового года на стойках информации были замечены огромные очереди из тех, кто либо желает вернуть деньги за билеты на отменённый рейс, либо пытается всё-таки вылететь из аэропорта.

При этом накануне аэропорт также отменил около 160 рейсов. В пресс-службе авиагавани это объясняли решением авиакомпаний, которые отказывались лететь из-за низкой загрузки.

Ранее стало известно, что сотни пассажиров не могут вылететь из питерского аэропорта Пулково из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными снегом и низовой метелью, было задержано около 20 рейсов.

Службы аэропорта делают всё возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлётно-посадочных полос. Часть вылетов также задержана из-за позднего прибытия авиалайнеров в аэропорт.