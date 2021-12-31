В новогоднюю ночь в аэропортах Москвы отменили более 120 рейсов

В новогоднюю ночь в столичных аэропортах отменили более 120 рейсов из-за малой загрузки бортов. При этом большая часть отменённых рейсов пришлась на авиагавань Шереметьево. Об этом пишет «Подъём».
Пассажиры по нескольку часов
При этом накануне аэропорт также отменил около 160 рейсов. В пресс-службе авиагавани это объясняли решением авиакомпаний, которые отказывались лететь из-за низкой загрузки.
Ранее стало известно, что сотни пассажиров не могут вылететь из питерского аэропорта Пулково из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными снегом и низовой метелью, было задержано около 20 рейсов.
Службы аэропорта делают всё возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлётно-посадочных полос. Часть вылетов также задержана из-за позднего прибытия авиалайнеров в аэропорт.