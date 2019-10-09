https://static.news.ru/photo/4ace070c-ea99-11e9-bb02-fa163e074e61_660.jpg Фото: 86.мвд.рф

Пенсионерка из Нижневартовска, которая всю жизнь прожила на Украине, получила паспорт гражданина РФ в 99 лет.

Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины. В солидном возрасте ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери, — говорится в сообщении на сайте МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Прибыв в Россию, женщина обратилась в миграционную службу для оформления документов. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан РФ.