Фото: 86.мвд.рф

Пенсионерка из Нижневартовска, которая всю жизнь прожила на Украине, получила паспорт гражданина РФ в 99 лет.

Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины. В солидном возрасте ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери, — говорится в сообщении на сайте МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Прибыв в Россию, женщина обратилась в миграционную службу для оформления документов. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан РФ.

Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел разработало законопроект, который должен упростить получение российского гражданства студентам, прошедшим обучение на территории РФ. Документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, предполагает изменение процедуры получения паспорта выпускниками, имеющими регистрацию по месту жительства или состоящими на учёте по месту пребывания.

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