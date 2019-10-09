Пенсионерка из Нижневартовска, которая всю жизнь прожила на Украине, получила паспорт гражданина РФ в 99 лет.
Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины. В солидном возрасте ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери, — говорится в сообщении на сайте МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Прибыв в Россию, женщина обратилась в миграционную службу для оформления документов. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан РФ.
Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел разработало законопроект, который должен упростить получение российского гражданства студентам, прошедшим обучение на территории РФ. Документ, опубликованный на
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