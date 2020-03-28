https://static.news.ru/photo/be7a2bb0-7192-11ea-826c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в НИИ имени Склифосовского находятся 108 пациентов, у 51 из них был подтверждён диагноз коронавируса, трое из которых сейчас лежат в реанимации.

Как сообщил главврач больницы Сергей Петриков в Facebook, в госпитальном отделении больницы — 91 человек. В реанимации — 17 пациентов, из них пятеро на ИВЛ, один на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось ранее, НИИ имени Склифосовского был частично перепрофилирован для приема больных коронавирусом. Кроме него в Москве уже перепрофилировали челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, детскую ГКБ имени Башляевой, ГКБ № 67 имени Ворохобова и Филатовскую больницу. Также в столице планируется развернуть ещё десять объектов здравоохранения для борьбы с COVID-19, писал NEWS.ru.