https://static.news.ru/photo/404b994c-718b-11ea-abd4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется развернуть ещё десять объектов здравоохранения для борьбы с COVID-19. По его словам, в их число попадут и федеральные объекты.

Это важная работа, когда федеральные клиники должны прийти на помощь региональным системам здравоохранения, — заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин добавил, что в городе уже перепрофилировали на приём больных с подозрением на коронавирус челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, детскую ГКБ имени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 67 имени Ворохобова и Филатовскую больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв объявил о начале монтажа операционного корпуса коронавирусного центра в Троицком административном округе столицы. По словам Бочкарёва, также строятся общежития для медиков, диагностические, лабораторные и лечебные блоки. В работах над центром участвуют около семи тысяч строителей.