В нескольких городах России не состоялся авиапарад на 9 Мая

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

В нескольких российских городах не состоялся ранее запланированный авиапарад на 9 Мая из-за плохой погоды, передаёт РИА Новости. Воздушная часть военных парадов была отменена в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Издание «Фонтанка.ру» также сообщила об отмене авиапарада в Санкт-Петербурге.

Авиапарады в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялись из-за плохой погоды, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее проинформировал, что в Москве также отменили воздушную часть парада на 9 Мая.

Празднование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в России началось в Петропавловске-Камчатском. В торжественном параде по главной площади краевой столицы прошли 1,2 тысячи человек.

На Красной площади в Москве парад начался в 10:00 мск. В нём принимают участие 11 тысяч военнослужащих, а также задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Под мелодию «Священной войны» на главную площадь столицы торжественно вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.