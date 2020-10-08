В МВД рассказали о ходе проверки по отравлению Навального

https://static.news.ru/photo/a012868e-0960-11eb-9285-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Властям Германии, Франции и Швеции направлено шесть запросов в рамках проверки по отравлению политика Алексея Навального, ответов в РФ не получили, рассказал замглавы СУ Управления на транспорте МВД по СФО Сергей Потапов. Также сотрудники ведомства хотят опросить расследователя ФБК Марию Певчих, которая сопровождала оппозиционера в поездке.

Он отметил, что девушка не работает в фонде Навального. При её досмотре в аэропорту Новосибирска перед вылетом в Германию у неё в ручной клади не находили каких-либо ёмкостей объёмом больше 100 мл.

Всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, один запрос в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос в компетентные органы Французской Республики. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа, — сказал Потапов.

Кроме того, у силовиков «остаётся много вопросов» к сотрудникам ФБК, которые были в Томске вместе с политиком. В настоящий момент транспортная полиция проводит дополнительную проверку в связи с распространением в СМИ комментариев и мнений о случившемся, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.