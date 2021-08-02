В МВД ответили на идею возвращения графы «национальность» в паспорт

МВД России не планирует включать в паспорт гражданина графу «национальность». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается, — сказали агентству в ведомстве.

Ранее с идеей возврата графы в паспорт выступил первый зампредседателя думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Он пояснил, что это будет уместно только в случае, если речь идёт о малых коренных народах, и указание в паспорте национальности возможно исключительно на добровольной основе.

Первый замглавы комитета по делам национальностей Валерий Рашкин и политолог Глеб Павловский оценили идею Гильмутдинова. Первый назвал её популизмом и стремлением «Единой России», в ряды которой входит автор инициативы, поднять себе рейтинг перед выборами.

Павловский выразил опасение, что графа «национальность» может привести к конфликтам между людьми разной этнической принадлежности.