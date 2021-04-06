В МВД опровергли массовую замену паспортов в России

https://static.news.ru/photo/2310dcf4-977b-11eb-a621-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские паспорта планируется дополнить информацией о порядке выдаче и замены, однако возможные изменения точно не приведут к массовой замене, документов, сообщили в пресс-службе МВД.

В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется, - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, россиянам может больше не понадобиться замена паспортов. Это случится, если парламент одобрит законопроект МВД о внесении изменений в последнюю страницу документа. На данный момент предусмотрена замена паспортов в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет и от 45 лет — бессрочно. Согласно новому законопроекту, последняя страница паспорта будет дополнена текстом памятки для его владельца. По желанию, паспорт можно дополнить сведениями о резус-факторе, группе крови и причинах признания документа недействительным.