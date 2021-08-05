В МВД оценили количество нелегалов в России

На территории России находятся больше 700 тысяч нелегалов из стран СНГ. Об этом рассказал замглавы МВД Александр Горовой на встрече с послами иностранных государств. Об этом пишет «МВД-Медиа».
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Горовой выразил надежду, что представители стран приложат усилия, чтобы побудить соотечественников урегулировать правовой статус в России.
На встрече присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины (не входит в СНГ).