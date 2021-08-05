В МВД оценили количество нелегалов в России

На территории России находятся больше 700 тысяч нелегалов из стран СНГ. Об этом рассказал замглавы МВД Александр Горовой на встрече с послами иностранных государств. Об этом пишет «МВД-Медиа».

Он напомнил , что российское ведомство продлило до 30 сентября возможность обратиться в МВД для постановки на миграционный учёт и оформления необходимых документов. Однако не все иностранцы обращаются к властям и больше 700 тысяч из них всё ещё находятся «в тени».

Горовой выразил надежду, что представители стран приложат усилия, чтобы побудить соотечественников урегулировать правовой статус в России.

На встрече присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины (не входит в СНГ).