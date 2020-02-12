https://static.news.ru/photo/c8fdf9fc-4dae-11ea-94f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МВД подготовили проект постановления, согласно которому предлагается установить непрерывное видеонаблюдение в местах массового пребывания людей по всей России.

Документ направлен на обеспечение органов исполнительной власти субъектов оперативной информацией о преступлениях, совершаемых в таких местах. Он также предусматривает включение представителей территориальных органов ведомства в состав межведомственных комиссии по обследованию мест массового пребывания граждан.

По замыслу авторов проекта, записи с камер видеонаблюения должны архивироваться и храниться в течение 30 дней. В ведомстве отметили, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из госбюджета, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в МВД предложили ввести видеофиксацию техосмотра и доверить полиции контроль за процедурой. Предполагается, что это исключит случаи фальсификации диагностики автомобилей и число аварий из-за неисправностей машин.