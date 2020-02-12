В МВД подготовили проект постановления, согласно которому предлагается установить непрерывное видеонаблюдение в местах массового пребывания людей по всей России.
Документ направлен на обеспечение органов исполнительной власти субъектов оперативной информацией о преступлениях, совершаемых в таких местах. Он также предусматривает включение представителей территориальных органов ведомства в состав межведомственных комиссии по обследованию мест массового пребывания граждан.
По замыслу авторов проекта, записи с камер видеонаблюения должны архивироваться и храниться в течение 30 дней. В ведомстве отметили, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из госбюджета,
Ранее NEWS.ru писал, что в МВД предложили ввести видеофиксацию техосмотра и доверить полиции контроль за процедурой. Предполагается, что это исключит случаи фальсификации диагностики автомобилей и число аварий из-за неисправностей машин.
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