В Мосводостоке объяснили подтопление Варшавского шоссе

https://static.news.ru/photo/c9743038-b305-11ea-9b1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: жизнь района Раменки/vk.com

В ГУП «Мосводосток» объяснили частичное подтопление Варшавского шоссе обильными осадками перегрузкой водосточных сетей.

В настоящее время бригадами оперативно проводятся работы по пропуску воды, открыты водоприёмные решётки, — рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.

Несколько километров шоссе оказались затопленными в районе пересечения с дорожной улицей. Движение затруднено и осуществляется только по левым полосам в обоих направлениях.

Кроме того, подтопления были зафиксированы на Подольских Курсантов в районе дома № 26, в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлёво-товарная» и в Востряковском проезде.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 20 июня из-за ливня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили о вероятности стихийных бедствий в столице и нанесения ущерба.