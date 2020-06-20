В Мосводостоке объяснили подтопление Варшавского шоссе

В ГУП «Мосводосток» объяснили частичное подтопление Варшавского шоссе обильными осадками перегрузкой водосточных сетей.
В настоящее время бригадами оперативно проводятся работы по пропуску воды, открыты водоприёмные решётки, —
рассказалиРИА Новости в пресс-службе организации.
Несколько километров шоссе оказались затопленными в районе пересечения с дорожной улицей. Движение затруднено и осуществляется только по левым полосам в обоих направлениях.
Кроме того, подтопления были зафиксированы на Подольских Курсантов в районе дома № 26, в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлёво-товарная» и в Востряковском проезде.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 20 июня из-за ливня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили о вероятности стихийных бедствий в столице и нанесения ущерба.
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