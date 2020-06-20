В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня

https://static.news.ru/photo/11720c3a-b2fb-11ea-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы 20 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Причина предупреждения заключается в сильном ливне, обрушившемся на город, сообщили представители Гидрометцентра РФ.

Специалисты отмечают, что в настоящее время погода в Москве представляет угрозы для местных жителей и гостей столицы. По словам сотрудников Гидрометцентра, в городе из-за имеющихся погодных условий имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Уровень «оранжевый» — погода опасная. Предупреждение действует до 22:00, — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как ранее передавал NEWS.ru, проезжая часть Варшавского шоссе в Москве оказалась подтопленной из-за сильного дождя 20 июня 2020 года. Движение возможно только по левым рядам в обоих направлениях.

Ведомство призвало водителей объезжать участок и заранее выбрать маршрут поездки. Кроме того, на улице Подольских Курсантов в районе д. 26 и в Булатниковском проезде возле ж/д станции «Бирюлёво-товарная» из-за подтопления перекрыто движение в обоих направлениях. Также от бушующей стихии пострадал Востряковский проезд. В районе владения 6, строения 46 лужа парализовала движение.