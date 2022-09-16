В Мособласти женщину уговорили удалить опухоль, с которой она жила 15 лет Подмосковные хирурги уговорили женщину удалить миому матки, с которой она прожила 15 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики из пушкинской Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова смогли убедить пациентку лечь на операцию по удалению 10-килограммовой миомы матки, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава МО. В ведомстве отметили, что женщина прожила с новообразованием 15 лет, так как боялась хирургического вмешательства. В министерстве подчеркнули, что процедура прошла успешно — гражданка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Скорее всего, была проблема психологического характера. Женщина боялась операции, но мы ее убедили. А если еще учесть, что большой считается опухоль, соответствующая матке 11-12 недель беременности, то у нашей пациентки была просто гигантская опухоль — около 40 недель. Плюс у нее были кровотечения, так как матка такой нагрузки уже не выдерживала, — добавила заведующая гинекологическим отделением Елена Габасова.

Она отметила, что операция длилась примерно полтора часа, а проведенные исследования показали, что новообразование оказалось доброкачественным. Гинеколог подчеркнула, что подобные опухоли препятствуют нормальной работе почек, провоцируют воспалительные процессы, нарушают функционирование ЖКТ.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз гидроцеле, то есть водянка.