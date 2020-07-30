В Москве зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/1579a6f2-d30e-11ea-8245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки выявили 695 заражённых коронавирусом. Это максимальный прирост с начала июля, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Там отметили, что большое число заражений в столице зафиксировали 30 июня, тогда было подтверждено 745 случаев инфицирования. Общее число заразившихся COVID-19 в Москве с начала эпидемии составило 241 359.

Из больниц по выздоровлению выписаны 179 168 пациентов. Число жертв достигло 4460.

За последние сутки медики выявили 5482 новых случая COVID-19 в РФ. Общее количество заражённых в стране достигло 839 981. За всё время пандемии выздоровели 638 410 жителей РФ. Кроме того, за последние сутки скончался 161 россиянин. Всего в стране количество летальных исходов COVID-19 достигло 13 963, писал NEWS.ru.