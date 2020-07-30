https://static.news.ru/photo/2bb6a2fa-d302-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5482 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее количество заражённых достигло 839 981. Также специалисты за минувшие 24 часа вылечили 8755 граждан с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа. За всё время пандемии выздоровели 638 410 жителей РФ.

Кроме того, за последние сутки скончался 161 россиянин. Всего в стране количество летальных исходов COVID-19 достигло 13 963, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 303 253 человек, умерло 673 284, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 495 015 случая), далее идут Бразилия (2 610 102) и Индия (1 638 321).

Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие сутки количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1260 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что всего за время пандемии столичные медики вылечили от COVID-19 179,1 тысячи человек.