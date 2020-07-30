Медики выявили 5482 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее количество заражённых достигло 839 981. Также специалисты за минувшие 24 часа вылечили 8755 граждан с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа. За всё время пандемии выздоровели 638 410 жителей РФ.
Кроме того, за последние сутки скончался 161 россиянин. Всего в стране количество летальных исходов COVID-19 достигло 13 963,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
За всё время пандемии в мире
Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие сутки количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1260 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что всего за время пандемии столичные медики вылечили от COVID-19 179,1 тысячи человек.
Согласно данным городского правительства, всего в мегаполисе
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