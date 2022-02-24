В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов

Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Накануне полёты в ряд авиагаваней на юге России были ограничены из-за обстановки на российско-украинской границе.

В основном отменяются рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар и в города зарубежных стран, среди которых Лондон, Кишинёв и Токио. По информации на 07:19 мск пятницы во Внуково 13 рейсов задержано, 58 отменено, в Домодедово 7 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьево 7 рейсов задержано, 60 отменено.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке всех рейсов в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений.

В ночь на эту же дату президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.