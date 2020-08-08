В Москве за сутки выявили 691 новый случай коронавируса

https://static.news.ru/photo/804b1ba2-d94c-11ea-810d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки было выявлено 691 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопокоронавирус.рф.

По состоянию на субботу, 8 августа, в мире коронавирусом заразились более 19,3 млн, более 721 тысячи умерли, более 11,7 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 942 008 человек, на втором Бразилия — 2 962 442, на третьем Индия — 2 088 611.

Также в первой десятке стран ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Ватикане — 12 человек. Населения государства-анклава составляет 825 человек.

На 8 августа в России — 882 347 случаев коронавирусной инфекции (+ 5 212 за последние сутки), 690 207 выздоровели (+6 615 за последние сутки). Умерли 14 854 человек (+129 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 246 84 (+691 за последние сутки) заболевших, 188 854 выздоровели (+1 278 за последние сутки), 4 560 умерли (+14 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в Чукотском автономном округе: 160 случая. При этом 149 человека выздоровели. От COVID-19 в округе умер один человек.

Ранее в Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось ещё на 1278, писал NEWS.ru.