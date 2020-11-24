В Москве за сутки выявлено 4 685 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/61e8df40-2ef7-11eb-a9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа ещё у 4 685 человек медики диагностировали коронавирус. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию.

По его данным, общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 571 102. Также за последние 24 часа успешно завершили лечение и выписались из больниц 5 947 пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Общее число выздоровевших москвичей достигло 422 189.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве скончались 75 человек. Всего жертвами пандемии коронавируса в городе стали 8 530 пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России за последние 24 часа были зарегистрированы 23 675 новых пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба. Отмечается, что среди новых случаев заражения в 21,8% случаев заболевание протекает без симптомов.