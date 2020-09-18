В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/196afe4e-fa4d-11ea-8954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За последние 24 часа столичные медики диагностировали COVID-19 ещё у 825 человек. Общее число выявленных в Москве случаев коронавируса достигло 275 633.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, за минувшие сутки в столице успешно завершить лечение удалось 919 пациентам с COVID-19, общее число победивших коронавирус москвичей достигло 236 055.

Кроме того, в Москве возросло число жертв заболевания. Так, за последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек. Всего COVID-19 стал причиной смерти 5044 человек в столице.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крымский детский центр «Артек» назвал фейком появившиеся в прессе данные о том, что в лагере зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.