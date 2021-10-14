В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также рассказал, когда в столице прекратятся дожди.

В Москве выпало 32% месячной нормы осадков, — цитирует агентство синоптика.

Он уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ за сутки зафиксировано 19 миллиметров осадков. При этом месячная норма 59 миллиметров.

Специалист добавил, что дожди в Москве должны прекратиться в течение ближайших часов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до конца текущей недели в столице сохранится пасмурная и дождливая погода. По этой причине ночная температура не будет сильно отличаться от дневной. Однако из-за дождя будет казаться холоднее, чем на самом деле. Синоптик добавил, что в ближайшие дни на всей территории азиатской части России выпадет снег.