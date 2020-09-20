В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 12 человек. У всех был положительный тест на коронавирус.

В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших достигло 5069.

За последние 24 часа в России 2895 пациентов с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение и выписались из больниц. Таким образом, общее число россиян, победивших коронавирус, достигло 909 357. Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса в России скончались 79 человек. Общее число жертв пандемии среди россиян на сегодняшний день составляет 19 418.

Как ранее писал NEWS.ru, число регионов с опасной тенденцией распространения коронавируса выросло в России с середины августа с 12 до 20, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Тавадян разделил регионы на четыре категории в зависимости от индекса заболеваемости, рассчитанного по методике Роспотребнадзора индекса репродукции инфекции.