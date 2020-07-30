В Москве за полгода значительно выросло число самозанятых

Около 130 тысяч жителей Москвы получили статус самозанятых в первой половине 2020 года.
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По словам руководителя московского департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, каждый второй из 770 тысяч российских самозанятых работает в столице. Город федерального значения являлся одним из четырёх регионов, в которых с 2019 года в тестовом режиме взимали налог на профессиональный доход. С июля текущего года эта практика была распространена на всю страну.
Пуртов связал популярность нового налогового режима с поддержкой в виде возврата налога за 2019 год и выплаты размером 12 130 рублей, которую можно получить на погашение налога в 2020 году.
Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предусмотреть для граждан возможность получения статуса самозанятого с 16 лет.
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