Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет

https://static.news.ru/photo/eef4ad7c-c1fd-11ea-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предусмотреть для граждан с 16 лет возможность получения статуса самозанятого. 23 июня в ходе обращения к россиянам Путин предложил снизить порог получения этого статуса с 18 до 16 лет, чтобы начинающие предприниматели могли получить налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Правительству РФ предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход, — говорится в перечне поручений президента.

Также до 1 октября Путин поручил обеспечить предоставление физлицам 16-18 лет, получившим статус налогоплательщика налога на профессиональный доход, дополнительного «налогового капитала» в размере одного МРОТ на уплату налога на профессиональный доход.

Как писал NEWS.ru, руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян объяснил, зачем на несовершеннолетних россиян распространили статус самозанятых. Он сообщил, что существует современная тенденция снижения возраста предпринимателей. Режим самозанятых пользуется популярностью у молодых людей, часто среди них блогеры и интернет-предприниматели. Возможность получить статус самозанятого с 16 лет позволит молодым людям «выйти из тени» и платить налоги наряду со всеми. По его данным, почти треть самозанятых (31%) — молодые люди 18—​29 лет.