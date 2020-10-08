В Москве выздоровели от коронавируса 1424 человека

https://static.news.ru/photo/38832b04-09fb-11eb-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московских больниц по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки выписали 1424 пациента. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, общее количество вылечившихся от коронавируса жителей Москвы на сегодняшний день составляет более 259 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. Сутками ранее здесь было выявлено 3323 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в столице заболели более 318 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 5497 жителей мегаполиса.

Общее по России число заразившихся коронавирусом превышает 1,2 млн человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, РФ по-прежнему занимает четвёртое место по уровню заболеваемости в мире после США, Индии и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России и Москве в зависимости от того, как граждане будут соблюдать меры безопасности. Так, в случае ответственного отношения граждан к соблюдению ограничений пик в стране может наступить 8 ноября, а число выявляемых за сутки заражений может составить около 16,8 тысячи. При частых нарушениях мер безопасности пиковых показателей заболеваемости (более 21 тысячи за сутки) следует ожидать 12 ноября.