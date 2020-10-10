В Москве выявили максимальное с 15 мая количество случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b0f1e4c-0ba1-11eb-9381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи за прошедшие сутки выявили 4501 новый случай заражения коронавирусом. Это максимальное значение с 15 мая.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в относительном выражении прирост составляет 1,4%.

Также максимальное с 15 мая количество заболевших зафиксировали в Санкт-Петербурге — 528 случаев. Общее число заразившихся в городе увеличилось на 1,2%.

Как писал NEWS.ru, в столице за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились ещё 1186 пациентов. Всего с начала пандемии в городе болезнь побороли 261 619 человек. Жертвами болезни за сутки стали 30 заболевших.

Медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.