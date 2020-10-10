Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9fc3c088-0b8d-11eb-89da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1186 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619, — уточнила она.

Ракова также напомнила, что для подтверждения отсутствия у пациента COVID-19 медики проводят специальные исследования. При выписке из больницы всем переболевшим, которым требуется оставаться под наблюдением, дают необходимые рекомендации.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно будет в промышленном масштабе вакцинировать людей.

Накануне СМИ сообщили, что врачи выявили коронавирус у двоих заместителей мэра столицы: у замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва и главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Руководитель дептранса позднее подтвердил заражение COVID-19. 8 октября он встречался с Сергеем Собяниным.