В Москве вылечились ещё 3,7 тысячи пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 3793 человека.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом общее число выздоровевших достигло 71 251,
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3793 человека, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли французские специалисты из Института Пастера. В Страсбурге было проведено исследование, в рамках которого велось наблюдение за состоянием здоровья 160 докторов, имевших положительный анализ на коронавирус.
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