В Москве вылечились ещё 3,7 тысячи пациентов с COVID-19

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Маски и перчатки носить не только бесполезно, но и опасно, так как коронавирус не задерживается долго на поверхностях. В результате долгого ношения можно получить грибковые заболевания, заявил академик РАН Зверев.

Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живёт 24–72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. <...>такие сложноустроенные вирусы...