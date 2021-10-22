В Москве в субботу ожидается сильный ветер и небольшой дождь

В Москве в субботу, 23 октября, ожидается сильный ветер и небольшой дождь. В целом жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями, температура воздуха в столице составит 8–10 градусов тепла, передаёт портал «Метеоновости».
Синоптики
Сообщается, что такие перепады метеопараметров, иногда довольно резкие, могут оказать дополнительный стресс на организм. Поэтому многие люди с проблемами со здоровьем, даже не являющиеся метеозависимыми, могут плохо переносить резкие погодные изменения. Это характеризуется обострением заболевания и общим недомоганием.
Проявления метеочувствительности говорит о слабости функциональных возможностей организма, поэтому необходимо лечить основное заболевание, а также укреплять организм с помощью занятий спортом и прогулок под контролем лечащего врача, — говорится в сообщении.
В воскресенье, по данным Гидрометцентра,
Накануне сильный ветер на территории Московского Кремля сорвал один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган сдул реставрационные леса, которые и потянули за собой зубец.