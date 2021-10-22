В Москве в субботу ожидается сильный ветер и небольшой дождь

В Москве в субботу, 23 октября, ожидается сильный ветер и небольшой дождь. В целом жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями, температура воздуха в столице составит 8–10 градусов тепла, передаёт портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают , что погода резко меняется, температура начнёт понижаться. Столичный регион окажется за холодным фронтом обширного циклонического вихря. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с, местами — с порывами до 12–15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60%.

Сообщается, что такие перепады метеопараметров, иногда довольно резкие, могут оказать дополнительный стресс на организм. Поэтому многие люди с проблемами со здоровьем, даже не являющиеся метеозависимыми, могут плохо переносить резкие погодные изменения. Это характеризуется обострением заболевания и общим недомоганием.

Проявления метеочувствительности говорит о слабости функциональных возможностей организма, поэтому необходимо лечить основное заболевание, а также укреплять организм с помощью занятий спортом и прогулок под контролем лечащего врача, — говорится в сообщении.

В воскресенье, по данным Гидрометцентра, станет ещё холоднее. Погода будет облачной, ночью пройдут небольшие осадки, температура в Москве опустится до +3–5 градусов, по области — 0...+5. Днём при прохождении циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Накануне сильный ветер на территории Московского Кремля сорвал один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган сдул реставрационные леса, которые и потянули за собой зубец.