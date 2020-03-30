https://static.news.ru/photo/3ddba7c6-7279-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве из-за пандемии коронавируса нового типа наблюдается повышенный спрос на доставку продовольственных продуктов. В связи со сложившейся ситуацией клиенты крупных супермаркетов могут получать свой заказ с задержкой в два-три дня.

Так, например, онлайн-гипермаркет «Утконос» закрыл на несколько дней вперёд доступные временные слоты. Интервалы доставки продукции увеличены на фоне повышенного спроса.

Клиенты «Перекрёстка», в свою очередь, столкнулись с похожей ситуацией в работе магазина. Сделать заказ с доставкой до квартиры можно с интервалом в двое суток.

Сервис «Сбермаркет», доставляющий, в частности, еду из «Ашана», и вовсе сделал услугу доставки на дом недоступной до 4 апреля. А из супермаркета Ozon товары доставляются через сутки после оформления заказа, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, власти не станут мешать работе служб доставки в Москве, где 29 марта ограничили передвижения горожан из-за вспышки коронавируса, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.