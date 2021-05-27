В Москве увеличили возраст получения допвыплаты при рождении ребёнка

https://static.news.ru/photo/963651b2-bf87-11eb-987a-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому максимальный возраст молодых семей для получения дополнительных выплат при рождении ребёнка составит 35 лет. Об этом говорится на сайте управления Москвы.

В результате получить дополнительную выплату смогут семьи до 36 лет. На сайте подчёркивается, что ранее максимальный возраст получения выплаты составлял 30 лет.

Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия, — уточняется в сообщении.

На сайте также подчеркнули, что средний доход семьи не должен в данном случае превышать величину прожиточного минимума на человека. За рождение первого ребёнка положена выплата в 90 145 рублей, за второго — 126 203 рубля, третьего и последующего — 180 290 рублей .

Выплату смогут получить семьи, в которых ребёнок родился после 1 января 2021 года, — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что для многодетных семей в России предусмотрен ряд льгот и не обо всех из них родители знают. Это не только бесплатный проезд и скидка на коммунальные услуги, но и, к примеру, льготная ипотека и повышенные налоговые вычеты.