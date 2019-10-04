https://static.news.ru/photo/42da8f34-e7c4-11e9-b666-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"

Первый в Москве памятник бездомным животным появился в парке «Музеон». Он также посвящён всем людям, которые озабочены этой проблемой, сообщила директор международного фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

Памятник представляет собой небольшой постамент, где лежит собака на канализационном люке, а рядом с ней рваный башмак. По словам Сафоновой, идея его установки возникла ещё четыре года назад и тогда же был проведён всероссийский конкурс на создание композиции. В итоге победила работа скульптора Натальи Сысенко.

Сафонова рассказала, что они долго не могли найти место для будущей скульптуры. Первоначально памятник должен был располагаться в ГУМе, однако им отказали в размещении, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, на ста гектарах земли в Подмосковье появится Многофункциональный кинологический центр. В «городе собак» планируется построить дрессировочные площадки, участки для натаски «охотников», хендлинг-залы и просторные помещения для конференций.