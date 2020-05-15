В Москве умерли ещё 59 человек с COVID-19

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 59 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.

В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число умерших от COVID-19 достигло 3 029.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 230 688 пациентов выздоровели, 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (+21 116 за последние сутки), выздоровели более 3 465 850 (+12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (+1266 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные суды вернутся к привычному, докарантинному режиму работы 9 июня. При этом маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции по-прежнему останутся обязательными для их посетителей.