В Москве умерли ещё 56 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/31ae5264-aa91-11ea-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось на 56 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За всё время пандемии в столице умерли 3085 человек.

В РФ на сегодняшний день зафиксировано 6142 случая летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В общей сложности инфекцией в РФ заразились 485 253 человека, 8595 — за последние 24 часа.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 7 238 410 пациентов, 3 538 255 из них выздоровели, 410 485 скончались.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.