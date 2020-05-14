В Москве умерли 68 заражённых коронавирусом пациентов

https://static.news.ru/photo/16c5161c-9629-11ea-9237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи зарегистрировали 14 мая ещё 68 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число смертей от COVID-19 в российской столице достигло 1358. В оперштабе уточнили, что у всех умерших была диагностирована пневмония.

Как писал NEWS.ru ранее, столичные власти считают, что ограничительные меры в городе будут действовать ещё минимум одну-две недели. При этом носить маски и перчатки в Москве не предписано как обязанность. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.