В Москве умерли 68 заражённых коронавирусом пациентов

Врачи зарегистрировали 14 мая ещё 68 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее число смертей от COVID-19 в российской столице достигло 1358. В оперштабе уточнили, что у всех умерших была диагностирована пневмония.
Как писал NEWS.ru ранее, столичные власти считают, что ограничительные меры в городе будут действовать ещё минимум одну-две недели. При этом носить маски и перчатки в Москве не предписано как обязанность. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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