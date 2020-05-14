Собянин не исключил пересмотр введённых ограничений «через неделю-другую»

https://static.news.ru/photo/b381d7a6-9615-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти считают, что ограничительные меры в городе будут действовать ещё минимум одну-две недели. При этом носить маски и перчатки в Москве не предписано как обязанность. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств, — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Собянин подчеркнул, что на данной стадии по поводу ношения масок и перчаток «пока каких-то обязательных предписаний нет».

С другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске, — заметил мэр.

К 14 мая в мире коронавирусом заразились более 4,3 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 297 тысяч пациентов, выздороветь удалось более 1,5 млн человек. В России подтверждены 252 245 случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших за последние сутки увеличилось на 9974, 53 530 выздоровели. Не смогли справиться с новым вирусом 2305 человек. 93 из них скончались за последние сутки. В Москве коронавирусом заражены 130 716 жителей, 23 327 выздоровели, 1290 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор Мясников раскрыл неожиданный смысл ношения перчаток.