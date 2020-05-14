Доктор Мясников раскрыл неожиданный смысл ношения перчаток

https://static.news.ru/photo/abcd1fde-9606-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, в чём смысл ношения перчаток во время эпидемии коронавируса. По его словам, они в целом бесполезны как барьер между возбудителем и организмом. Они нужны только как защита кожи рук от постоянного обрабатывания их антисептиком.

Перчатки — не для того, чтобы защитить кожу от вируса, и не для того, чтобы предотвратить распространение с вашей кожи чего-то там на других. Перчатки — только для того, чтобы предохранить вашу кожу от раздражения от постоянного мытья рук или антисептиков. Точка! Перчатка сама по себе — такой же источник вирусов и бактерий, как и немытые руки, — пояснил он в Telegram.

Рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая. Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси и на рабочих местах. Штраф за нарушение требования составит 4 тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте, 5 тысяч — за появление без защиты в транспорте. Подобные правила введены и в ряде других регионов РФ.

Ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чихании не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования.

По официальным данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели, 2305 человек скончались, писал NEWS.ru.