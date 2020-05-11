Всеобщий «масочный» режим начал действовать в Москве

https://static.news.ru/photo/177f0070-93ce-11ea-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая.

Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси, в общественном транспорте и на рабочих местах. Штраф за нарушение требования составит 4 тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте, 5 тысяч — за появление без защиты в транспорте, пояснил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска, — цитирует Данчикова «Интерфакс».

Маски и перчатки продаются на всех станциях московского метрополитена. Цена маски — 30 рублей, перчаток — 20 рублей, полного одноразового комплекта — 50 рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия решила проблему нехватки средств индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, страна обеспечивает сейчас три четверти своих потребностей за счёт собственного производства.