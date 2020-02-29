https://static.news.ru/photo/ab0a2d58-5ac9-11ea-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Медицинские маски, набравшие популярность во время эпидемий различных заболеваний, нужно носить только уже заражённым людям и врачам. Здоровым гражданам они могут даже навредить, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Подобные решения лишь создают ложное чувство безопасности, из-за чего другие меры предосторожности игнорируются, например, дезинфекция рук специальными жидкостями и гелями, пишет РИА Новости.

ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания, — добавил Язаревич.

Он добавил, что польза от использования маски в попытках избежать заражения не доказана.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. К утру субботы 29 февраля число инфицированных в мире достигло 85 153 человек. По последним данным скончались 2924, выздоровели 39 497 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская инфекционная больница № 1 приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту «Шереметьево» с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус. Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать.