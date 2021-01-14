В Москве умер переводчик детективов Вячеслав Федоровский

https://static.news.ru/photo/fe2fb1b8-574b-11eb-a342-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Федоровский Фото: biograph.ru

Член Союза писателей СССР полковник Вячеслав Федоровский скончался в возрасте 97 лет.

Тело мужчины обнаружили в одной из квартир на Смоленской площади Москвы. Сотрудники полиции не нашли признаков насильственной смерти. Тело направили на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти, сообщает KP.RU.

Осенью 1941 года Федоровский добровольцем ушёл на фронт. Он прошёл всю Великую Отечественную войну. Его наградили орденом Отечественной войны I степени, а также многочисленными медалями.

Вячеслав Федоровский был членом Союза писателей СССР. Профессиональную деятельность он начал с переводов зарубежных детективов. Он перевёл и опубликовал романы «Гром среди ясного неба» Генри Саттона, «Вулкан в цепях» Беркохофа, «Убийство на поле гольфа» Агаты Кристи и другие книги.

В 1989 году им было основано издательство «Ветеран МП», занимающееся выпуском патриотической литературы.

Ранее российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер в возрасте 67 лет. Михеев родился в Москве 11 февраля 1953 года. Получил экономическое образование и окончил аспирантуру Института языкознания АН СССР. Он был преподавателем в РГГУ, работал в Минкультуры, Академии наук и на радио «Эхо Москвы». Также являлся главредом журнала «Иностранная литература», вёл авторскую рубрику «Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым». Состоял в жюри «Большой книги», писал NEWS.ru.