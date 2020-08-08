В Москве у посольства Белоруссии прошёл митинг

https://static.news.ru/photo/2d4b3808-da7b-11ea-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/martin_camera

В Москве состоялся митинг у посольства Белоруссии. Однако по окончании мероприятия люди не расходятся.

Как сообщает РИА Новости, на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка остающиеся люди периодически продолжают выкрикивать лозунги. При этом, когда по улице проезжают машины и начинают сигналить, в толпе раздаются аплодисменты.

Корреспондент агентства рассказал, что протестующие — граждане Белоруссии — не согласны с данными опросов, по которым лидер страны Александр Лукашенко набрал почти 80% голосов.

Я не верю в его победу, это невозможно. Потому что в нашем окружении никто не голосовал и не голосует за него, — заявил один из присутствующих.

Напомним, что вечером 9 августа пешеходное движение в районе белорусской дипмиссии временно перекрывалось в связи со стихийным митингом. При этом в район были стянуты силы ОМОНа и Росгвардии.

Как писал NEWS.ru, выборы президента в республике завершены, явка на них была рекордной, а ЦИК сообщала о нехватке избирательных бюллетеней и не только из-за их сознательной порчи.