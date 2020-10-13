В Москве температура в среду приблизится к абсолютному рекорду

https://static.news.ru/photo/1f45a34e-0d55-11eb-89d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице 14 октября воздух прогреется до плюс 19 градусов и, таким образом, приблизится к абсолютному рекорду этого дня за всё время метеорологических наблюдений. Об этом сообщил сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду температура приблизится к абсолютному рекорду именно для 14 октября. Рекорд был в 1889 году, тогда было плюс 19. Завтра ожидается плюс 17–19, мы очень близко, — сказал Тишковец РИА Новости.

Он рассказал, что 14 октября отмечается Покров день, когда, как считалось, должен выпадать первый снег.

Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений 13 октября в Москве выдалось в 1889 году, когда воздух прогрелся до +20,1 градуса. Минимальная температура — 10,7 градуса мороза — была зафиксирована в 1882 году, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, синоптики пообещали москвичам комфортную погоду во вторник.