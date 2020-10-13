Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду во вторник

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Облачно с прояснениями будет 13 октября в столице, в Подмосковье вероятен небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.

Днём температура составит +15...+17 градусов, к ночи опустится до +8...+10 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Стемнеет в Москве в 17:34.

Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений 13 октября в Москве выдалось в 1889 году, когда воздух прогрелся до +20,1 градуса. Минимальная температура — 10,7 градусов мороза была зафиксирована в 1882 году, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что в октябре в европейской части России ожидается погода, не выходящая за пределы климатической нормы, а в ноябре погода может оказаться неожиданной.