В Москве суточная смертность от коронавируса вернулась на уровень июня

Коронавирус в Москве за сутки унёс жизни ещё 63 пациентов. Последний раз более 60 человек умирали в столице от COVID-19 летом 2020 года.
Нынешний показатель оказался максимальным с 4 июня, когда было зафиксировано 64 летальных исхода из-за коронавируса. Общее число жертв инфекции в Москве достигло 6121, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы. Днём ранее сообщалось о 49 смертях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больше 2,4 млн новых случаев коронавируса было зафиксировано в мире за неделю. Это является рекордом с начала пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За этот период умерли больше 36 тысяч пациентов. Всего с начала пандемии в мире COVID-19 заразились больше 40 млн человек, 1,1 млн погибли.