В Москве суточная смертность от коронавируса вернулась на уровень июня

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Инициатива МВД о введении штрафов для автомобилистов за использование летней резины с декабря по февраль важна, считает автоэксперт Виталий Архиреев. Однако необходимо понимать, кто и насколько часто будет проверять исполнение этого требования.

То есть это должны делать (проверять установленную на машины резину. — NEWS.ru) местные органы МВД, — подчеркнул он. Эксперт отметил, что в законе не стоит отмечать детали, такие как возраст...