В Москве снежные сугробы выросли до 40 см

https://static.news.ru/photo/77537ca8-5816-11eb-ae6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 16 января, в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 см.

Как рассказал «Интерфаксу» представитель метеобюро, снегопад, который начался в столице ранним утром, к вечеру добавил к имеющимся сугробам ещё 8 мм. Данные были получены с главной метеостанции города на ВДНХ.

Отмечается, что месячная норма осадков для Москвы в январе составляет 42 мм. Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится до глубокой ночи, столбики термометра при этом могут впервые за зиму опуститься ниже минус 20 градусов.

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.

Синоптик пояснил, что циклон насыщен влагой, так как он образовался над Баренцевым и Норвежским морями. Вильфанд предупредил, что коммунальные службы Москвы 16 января ждёт серьёзное испытание. Высота снежного покрова за день вырастет как минимум на пять сантиметров.

17 января похолодает до минус 20 градусов днём и минус 22 градусов ночью.