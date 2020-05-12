В Москве скончались ещё 53 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b6f08464-9485-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 53 пациента скончались от коронавируса.

В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

За всё время в столице от нового заболевания погибли 1232 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенёс тяжёлую форму коронавируса, рассказал, как пережил заболевание. По его словам, он заразился, будучи начальником обсерватора.