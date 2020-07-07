В Москве скончались ещё 32 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о последствиях инфекции. В течение последних суток на территории столицы скончались 32 пациента с COVID-19.

В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

За время пандемии в столице умерли 4059 человек.

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, свыше 547 тысяч умерли и более 6,9 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 млн, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Павел Волчков сообщил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве уже не будет, так как у многих людей сформировался иммунитет к вирусу.