В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fd1bdb46-867f-11ea-9bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 32 пациента. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За всё время в столице скончались 5314 человек.

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. За прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян. В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.

Как писал NEWS.ru, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса. Также он посоветовал по возможности работать из дома и беречь пожилых родственников.