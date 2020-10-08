В Москве школьники и пенсионеры массово пытаются попасть в метро

https://static.news.ru/photo/befd00a2-09f0-11eb-b40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После приостановки действия льготных проездных и социальных карт ученики школ и пенсионеры массово пытаются пройти в Московский метрополитен.

По данным департамента транспорта на 07:30, воспользоваться подземкой пытались 11 844 пассажира в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников свыше 30 тысяч раз.

В метро больше 300 человек расскажут о нововведениях и помогут тем, у кого не работает социальная карта, — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что обстановка на станциях спокойная, скоплений людей на вход не наблюдается.

В дептрансе также призвали пассажиров оставаться дома и беречь себя.

Блокировка проездных школьников, находящихся на каникулах до 18 октября, начала действовать с 9 октября. Льготный проезд для детей вернут, когда возобновятся занятия.

Транспортное приложение социальной карты школьников временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок. Для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, бесплатный проезд в общественном транспорте приостановлен до 28 октября.

Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что главным правилом передвижения в общественном транспорте в условиях пандемии коронавируса остаётся соблюдение масочного режима.

С 5 октября в столице решением мэра Москвы Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы, которые продлятся две недели. Также Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.