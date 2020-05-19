В Москве Росгвардия перекрыла Ленинский проспект из-за уток с птенцами

Сотрудники Росгвардии перекрыли в Москве Ленинский проспект из-за семейства уток.
Патрульный автомобиль сопровождал пернатых, проехав поперёк несколько полос. Дальше родителей с птенцами повели местные жители.
Видео «спасения» появилось на YouTube.
Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы запечатлели на видео тигра на одной из дорог города Иваново. Хищная кошка выскочила на проезжую часть из машины. Вслед за животным из автомобиля вышел его хозяин. Мужчина держал животное на поводке, однако в какой-то момент оно смогло вырваться и предприняло попытку побега. Дрессировщик смог поймать тигра, однако чем закончилась «прогулка», неизвестно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен