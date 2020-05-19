В Москве Росгвардия перекрыла Ленинский проспект из-за уток с птенцами

Фото: Hans Pfleger/imageBROKER.com/Global Look Press

Незадолго до полуночи 18 мая в Красноярском крае наблюдалось падение метеорита. Яркий след в ночном небе от космического тела зафиксировали камеры видеонаблюдения, автомобильные регистраторы, а также успели снять некоторые очевидцы.

Видеоролики были опубликованы в соцсетях и на YouTube. На кадрах видно, как объект, от которого исходит зеленоватое свечение, быстро приближается к земле, а затем гаснет. По словам некоторых очевидцев, падение...